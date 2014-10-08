Соболєв назвав, з кого почнеться люстрація

Про це заявив голова Люстраційного комітету Єгор Соболєв під час онлайн-конференції на ТСН.ua.

"Міністр юстиції Павло Петренко має стати першою людиною, яка пройде люстраційну перевірку і покаже приклад своїм підлеглим", - сказав Соболєв.

Далі перевірку пройде Державна фіскальна служба, а згодом і всі інші органи. Також буде створений громадський наглядовий орган, який буде спостерігати за роботою Мінюсту.

Читайте такожУ Фіскальній службі люструють майже все керівництво - Білоус"І держава, і громадськість мають спостерігати за очищенням влади", - переконаний Соболєв.

Також голова комітету вважає, що цей наглядовий орган має працювати без державного фінансування, а люди мають "скинутися" на його існування, бо далі на волонтерських засадах він діяти не може.

Нагадаємо, 3 жовтня Президент України Петро Порошенко заявив, що прийняв рішення підписати закон про люстрацію.