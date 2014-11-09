Заява ЄС: Росія має зупинити рух військ і техніки в Україну і вивести ті, що вже є на Донбасі

Про це йдеться у заяві Верховного представника щодо останніх подій в Україні, розповсюдженій у неділю в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Останні звіти спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні щодо конвоїв зі значною кількістю важкого озброєння, танки та війська без пізнавальних знаків в сепаратистських районах, які рухаються на захід, є дуже тривожним фактором. Це відбувається на додаток до повідомлень щодо важких нічних обстрілів у Донецькій області та до звітів останнього тижня про збільшення руху військ та техніки", - наголошується у заяві.

Верховний представник зазначила, що вкрай важливо уникнути будь-якої ескалації воєнних дій.

"Всі сторони повинні зараз показати максимальну стриманість, суворо дотримуватися своїх зобов'язань в рамках Мінського протоколу та меморандуму і повернутися до співпраці з метою пошуку мирного та сталого рішення на основі поваги до незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України", - наголосила Могеріні.

У зв'язку з цим вона закликала Росію "у цьому відношенні повністю взяти на себе відповідальність, у тому числі, запобігти будь-якому подальшому руху військових, зброї або бійців зі своєї території на територію України, вивести будь-які війська, озброєння і техніку, що знаходяться під її контролем, з України", а також використати свій вплив на сепаратистів, щоб ті "сумлінно виконали зобов'язання, взяті в Мінську".