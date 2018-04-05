У СБУ розповіли про вимогу Савченко, яка відмовилась від перевірки на поліграфі (відео)

Савченко висунула вимогу надати їй для ознайомлення всі наявні матеріали проведених негласних слідчих дій.

Народний депутат Надія Савченко відмовилась від перевірки її показів на поліграфі.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Як зазначається, експертиза мала бути проведена у рамках процесуальних дій, призначених у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ст. 112, ч. 1 ст. 14 ч.3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України, у справі за підозрою у скоєнні злочину керівником Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном та Савченко.

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Слідчі СБУ, зокрема призначили комісійну судову психологічну експертизу з використанням поліграфу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Експертизу було призначено відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства України для перевірки правдивості показань підозрюваної щодо інкримінованих їй злочинів.

СБУ наголошує, що ще до повідомлення про підозру Савченко неодноразово публічно заявляла, що надаватиме покази слідству про всі обставини кримінального провадження виключно з використанням поліграфу. Савченко була заздалегідь повідомлена про факт, місце і час проведення психологічної експертизи з використанням поліграфу та у встановленому законом порядку отримала наявні у слідства докази, якими обґрунтовується її підозра.

«Натомість підозрювана у присутності експертів відмовилась брати участь у дослідженні, висунувши нові вимоги – надати їй спочатку для ознайомлення всі наявні у слідства матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій», - інформує прес-центр СБУ.

Зазначається, що підозрювана Савченко свідомо відмовилася від проведення психологічної експертизи з використанням поліграфа.

«Вимога сторони захисту щодо надання їм всіх наявних у слідства матеріалів для підготовки до проведення експертизи не передбачена жодною статтею Кримінального процесуального кодексу України. Це є виключно спробою введення в оману українського суспільства і представників ЗМІ у нібито зацікавленості Савченко у встановленні істини в цій справі», - заявляють в СБУ.

У повідомленні звертається увага, що проведення психологічної експертизи із використанням поліграфа передбачає конкретні відповіді досліджуваного у формі «так/ні» на поставленні експертом запитання, які сформовані виключно у межах та по суті оголошеної підозри, яка є розпорядженні захисту, самої підозрюваної та представників ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, Савченко та керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається втікати з України.

29 березня 2018 року Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити скаргу адвокатів Савченко на рішення суду першої інстанції про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.