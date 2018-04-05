Савченко доправили для перевірки на поліграфі

Сестра Савченко заявила, що це не те тестування, про яке раніше просила нардеп.

На сьогодні призначено перевірку на детекторі брехні народного депутата Надії Савченко. Її вже доправили до інституту судмедекспертизи, перебуває у приміщенні Надія з 10 ранку.

Читайте такожАдвокат пояснив, чому пішов від Надії СавченкоЯк повідомляє кореспондент ТСН інформацію щодо допиту поки не розголошують, а депутатку привезли з чорного ходу, через що з нею не поспілкувались ані прихильники, ані журналісти. Після цього двері інституту зачинили і охороняють.

Як зазначила сестра нардепа Віра Савченко, про проходження поліграфу Надію не попереджали і це не те тестування, про яке раніше вона сама просила.

Раніше ЗМІ писали, що, за інформацією джерел у парламенті, Надія Савченко занесла в зал парламенту три гранати і пістолет. Нібито через це депутата змусили покинути сесійну залу Ради. Тоді Савченко заявила, що готова розповісти, чи мала при собі боєприпаси "тільки перед детектором брехні у прямому ефірі".

Як повідомляв УНІАН, наразі Надія Савченко є підозрюваною у кримінальному провадженні. Їй інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.