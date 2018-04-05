Савченко доправили для перевірки на поліграфі
На сьогодні призначено перевірку на детекторі брехні народного депутата Надії Савченко. Її вже доправили до інституту судмедекспертизи, перебуває у приміщенні Надія з 10 ранку.
Читайте такожАдвокат пояснив, чому пішов від Надії СавченкоЯк повідомляє кореспондент ТСН інформацію щодо допиту поки не розголошують, а депутатку привезли з чорного ходу, через що з нею не поспілкувались ані прихильники, ані журналісти. Після цього двері інституту зачинили і охороняють.
Як зазначила сестра нардепа Віра Савченко, про проходження поліграфу Надію не попереджали і це не те тестування, про яке раніше вона сама просила.
Раніше ЗМІ писали, що, за інформацією джерел у парламенті, Надія Савченко занесла в зал парламенту три гранати і пістолет. Нібито через це депутата змусили покинути сесійну залу Ради. Тоді Савченко заявила, що готова розповісти, чи мала при собі боєприпаси "тільки перед детектором брехні у прямому ефірі".
Як повідомляв УНІАН, наразі Надія Савченко є підозрюваною у кримінальному провадженні. Їй інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.