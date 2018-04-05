Савченко доправили для перевірки на поліграфі

13:20, 05 квітня 2018
Політика
1079
Надію Савченко доставили для проведення експертизи на поліграфі / фото УНІАН

Читайте такожАдвокат пояснив, чому пішов від Надії СавченкоЯк повідомляє кореспондент ТСН інформацію щодо допиту поки не розголошують, а депутатку привезли з чорного ходу, через що з нею не поспілкувались ані прихильники, ані журналісти. Після цього двері інституту зачинили і охороняють.

Як зазначила сестра нардепа Віра Савченко, про проходження поліграфу Надію не попереджали і це не те тестування, про яке раніше вона сама просила. 

Раніше ЗМІ писали, що, за інформацією джерел у парламенті, Надія Савченко занесла в зал парламенту три гранати і пістолет. Нібито через це депутата змусили покинути сесійну залу Ради. Тоді Савченко заявила, що готова розповісти, чи мала при собі боєприпаси "тільки перед детектором брехні у прямому ефірі".

Як повідомляв УНІАН, наразі Надія Савченко є підозрюваною у кримінальному провадженні. Їй інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Надія Савченко#перевірка на поліграфі