Ситуація на державному кордоні спокійна й контрольована - ДПСУ

Прикордонники у зв’язку з Великоднем та вихідними днями продовжують посилено охороняти кордон, адміністративну межу з АР Криму та лінію розмежування на Донбасі.

Ситуація на державному кордоні спокійна й контрольована: жодних ускладнень, конфліктних ситуацій чи скупчення автотранспорту на державному кордоні не спостерігається, усі заходи виконуються у повному обсязі.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, співробітники відомства продовжують посилено охороняти кордон, адміністративну межу з АР Криму та лінію розмежування на сході країни.

Для забезпечення безперервного руху через пункти пропуску на державному кордоні наразі виставлені додаткові прикордонні наряди у пунктах пропуску та поза ними, лінію державного кордону прикрито за допомогою засобів технічного контролю, залучено службових собак, активізовано взаємодію з представниками СБУ та інших правоохоронних органів.

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Також з метою запобігання проникнення на територію України осіб, які можуть організовувати або брати участь у заходах щодо дестабілізації ситуації в країні, суттєво посилено прикордонний контроль стосовно громадян низки країн, які в’їжджають в Україну.

Крім того, у період Великодніх свят визначено місця спрощеного пропуску громадян, які проживають в межах селищних рад прикордонних районів. Цю категорію громадян пропускають через визначені місця спрощеного пропуску, які, в тому числі, діятимуть на окремих напрямках поза пунктами пропуску чи у пунктах пропуску, які тимчасово не функціонують.