В Одесі волонтери заявляють, що їх офіс закидали «коктейлями Молотова»

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила лідер одеського руху "Волонтерська сотня" Далія Северин.

За її словами, 8 листопада приблизно о 2.00 невідомі закидали «коктейлями Молотова» офіс, розташований на 1-му поверсі нового бізнес-центру, який розташовується на Адміральському проспекті, 35а. Северин зазначила, що дії злочинців зафіксувала камера відеоспостереження.

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«Підбігли двоє хлопців у балаклавах. Розкрили пакет, в якому - цеглини. Один із зловмисників цеглинами розбив віконне скло. В цей час зреагувала охорона центру, і невідомий втік. Його напарник, очевидно вирішивши виконати замовлення до кінця, почав кидати пляшки із сумішшю, швидко підпалюючи ґноти. В міліції сказали, що якби охорона вибігла на кілька секунд пізніше, почалася б пожежа, яку дуже важко було б загасити», - розповіла волонтер.

Вона зазначила, що в приміщенні виявлено 3 пляшки, які розбилися, але їх вміст «слава Богу, не загорівся».

В офісі, який волонтери за сприяння депутата Одеської обласної ради Олександра Борнякова отримали в безплатне користування, було багато дорогих речей (у тому числі, термобілизна натовського зразка), призначених для відправки військовим.

Як зазначила Северин, зараз встановлюються завдані збитки, від горючої речовини відпираються речі.

«Збиток міг бути колосальний, у нас багато коробок - порожніх і наповнених речами, купа светрів. І сам факт того, що це ж - новий бізнес-центр», - акцентувала Северин.

Вона зазначила оперативну роботу охоронців і міліції, співробітники якої швидко прибули на місце події.

Северин припускає, що «вирішили розправитися саме з "Волонтерської сотнею"», бо її відрізняє від інших волонтерських рухів ряд особливостей.

«У нас - класна збірна патріотів: болгари, гагаузи, татари, євреї, українці, росіяни і навіть кілька« афробандерівців». Є жителі Києва, кримчани, громадяни Росії. У нас люди різних релігійних переконань: православні, протестанти, мусульмани, юдеї, мормони. Є й атеїсти. І всі разом ми готуємо посилки для солдатів», - розповіла Северин.

За її словами, зараз одеська "Волонтерська сотня" об'єднує близько 400 осіб.

За 4 місяці свого існування сотня надала допомогу різним військовим підрозділам.

«28-й окремій механізованій бригаді, 18-му батальйону територіальної оборони, 9-му батальйону територіальної оборони, 72-й бригаді, 79-й і 26-й бригаді, батальйонам« Айдар», «Азов», «Дніпро-1», «Донбас», «Чернігів», «Тернопільщина», «Шторм», 808-му понтонно-мостовому полку, передавали допомогу в Маріупольський аеропорт та багатьом іншим. Наша допомога предметна і конкретна, ми співпрацюємо з різними волонтерами», - пояснила Северин.

За її словами, у цілому "Волонтерська сотня" надала допомогу понад 6 тис. українських бійців.

Після названої вище події Одеське міське управління ГУ МВС виділило для охорони офісу цього волонтерського утворення трьох співробітників міліціонерів.