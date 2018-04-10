В СБУ розповіли про обшуки в квартирі Савченко

В прес-центрі СБУ заявили, що в рамках розслідування кримінального провадження щодо Савченко фактично щодня проводяться якісь слідчі дії.

У квартирі позафракційного народного депутата України Надії Савченко в рамках слідчих дій проводиться обшук.

Про це в коментарі УНІАН повідомила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська, відповідаючи на запитання щодо інформації про обшук у квартирі депутата.

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Вона зазначила, що в рамках розслідування кримінального провадження щодо Савченко фактично щодня тривають певні слідчі дії.

«Тривають слідчі дії, в рамках яких відбуваються обшуки і багато інших речей», - сказала Гітлянська.

При цьому мати Савченко в ефірі телеканалу NewsOne повідомила, що обшуки вже завершилися.

"Правоохоронці пішли з квартири об 11 ранку, обшук тривав 2 години. Шукали зброю, напевно, думали, що тут гранатомети є", - сказала вона.

Марія Савченко додала, що вилучили пістолет, який Надії Савченко подарували, і кулі до пістолета. "І все, більше нічого не знайшли. Склали протокол, мені залишили копії протоколу", - повідомила вона.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко та керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, затриманого на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюють у підготовці терактів та державного перевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається втікати з України.

29 березня 2018 року Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити скаргу адвокатів Савченко на рішення суду першої інстанції про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.