В АП розповіли про травневу зустріч лідерів "нормандської четвірки": без Путіна, але на тлі діалогу з РФ

Заступник глави Адміністрації президента України зазначив, що просунути питання розгортання миротворчої місії ООН у Раді безпеки без згоди Москви буде дуже важко.

Заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявив, що тристороння зустріч лідерів України, Німеччини та Франції в німецькому місті Аахен на початку травня відбудеться на тлі інтенсивного діалогу з Москвою.

Про це він повідомив у журналістам, коментуючи переговори президента України Петра Порошенка з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель в Берліні.

Єлісєєв зауважив, що після завершення формування складу німецького уряду Україна розпочала більш активний діалог з ФРН, Францією та США для того, щоб «промотувати» ідею розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі.

Він зазначив, що Порошенко обговорив з Меркель та главою МЗС ФРН Гайко Маасом базові параметри майбутньої миротворчої місії.

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«Німецька сторона рішуче налаштована на те, щоб цю ідею реалізувати, оскільки ця тема є складовою коаліційної угоди в Німеччині, тобто вона має політичну підтримку в Німеччині, і сьогодні дуже важливо, що сторони ще раз узгодили та скоординували позиції, які полягають у трьох ключових елементах: по-перше - це має бути багатофункціональна повноцінна миротворча операція ООН, по-друге – вона має охоплювати всю окуповану територію Донбасу, по-третє – вона має бути, в тому числі, розміщена на неконтрольованій ділянці кордону», - додав заступник глави Адміністрації президента.

За словами Єлісєєва, деталі формування майбутньої місії обговорюватимуться на рівні експертів із залученням спецпредставника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера.

Також він відзначив важливість проведення тристороннього саміту за участі України, Німеччини та Франції, що відбудеться в німецькому місті Аахен на початку травня.

«Для нас дуже важливо, що це буде відбуватись на фоні інтенсивного діалогу лідерів Німеччини та Франції з Москвою, тому що всі знають, що Росія володіє правом вето в Раді безпеки ООН, і без Москви просунути це питання (введення на Донбас миротворців - УНІАН) буде дуже важко», - додав Єлісєєв.

Крім того, він зазначив, що позиція Німеччини полягає в тому, що «повна згода України – це ключова умова розміщення миротворчої операції на Донбасі».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 квітня, Меркель під час спільної прес-конференції з Порошенко не виключила проведення тристоронньої зустрічі лідерів Німеччини, Франції та України в Аахені у травні.

Меркель зауважила, що у травні у місті Аахен відбудеться церемонія нагородження лауреатів міжнародної премії імені Карла Великого, однак російський президент Володимир Путін не буде присутнім на заході. Разом з тим церемонію відвідають президенти Франції Еммануель Макрон та України Петро Порошенко. Також Меркель підтвердила свою участь у заході.

За словами канцлера, вона обговорила з Порошенком можливість проведення тристоронньої зустрічі лідерів ФРН, Франції та України.