Меркель анонсувала ймовірну зустріч у нормандському форматі без Путіна

Лідери трьох країн можуть обговорити подальші кроки щодо врегулювання ситуації на Донбасі без участі президента РФ.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель не виключила проведення тристоронньої зустрічі лідерів Німеччини, Франції та України в Аахені у травні.

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Про це канцлер ФРН сказала у Берліні на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком, що транслювалася на телеканалі «Прямий».

Меркель зауважила, що у травні у місті Аахен відбудеться церемонія нагородження лауреатів міжнародної премії імені Карла Великого, однак російський президент Володимир Путін не буде присутнім на заході.

Разом з тим церемонію відвідають президенти Франції Еммануель Макрон та України Петро Порошенко. Також Меркель підтвердила свою участь у заході.

У зв'язку з цим вона обговорила з українським лідером проведення можливої тристоронньої зустрічі лідерів ФРН, Франції та України.

"Український президент буде в Аахені. Можливо, там буде зустріч. Ми про це говорили", - сказала Меркель.

"Але це, звичайно, не буде "нормандський формат" через те, що "нормандський формат" стосується чотирьох, а російського президента не буде в Аахені, але ми обміняємося втрьох думками стосовно подальших кроків, які будуть зроблені, але це не можна назвати "нормандським форматом"", - сказала Меркель.