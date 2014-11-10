ЦВК відмовилася визнати неможливим встановлення результатів виборів на окрузі №30

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання лише 5 членів ЦВК підтримали її пропозицію.

Зокрема, постановою пропонувалось визнати неможливість встановлення достовірних підсумків голосування та результатів позачергових виборів народних депутатів в ОВО № 30 у встановлений законом строк, а також звернутись до МВС щодо прискорення досудового слідства в кримінальному провадженні за фактом підроблення членами 5 ДВК округу № 30 протоколів про підрахунок голосів.

Читайте такожВ ЦВК спробують встигнути до півночі оголосити результати виборівЯк повідомляв УНІАН, ЦВК прийняла рішення про зобов'язання окружних виборчих комісій на 5-ти дільницях округу № 30 провести повторний підрахунок голосів виборців.

Міністерство внутрішніх справ відкрило два кримінальні провадження за фактами підробки результатів голосування на парламентських виборах.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Відкрито два провадження за прямою підробкою результатів голосування, це найбрутальніше порушення на виборах, коли члени комісії або окремі особи, зловмисники, замість того, щоб зафіксувати в протоколах виборчих комісій реальне волевиявлення громадян, переробляють повністю результати голосування і створюють сфальсифікований документ», - сказав він.

Читайте такожЦВК залишилося розглянути результати голосування по ще п'ятьох мажоритарниках«Нами зафіксовані такі дії за 21-ю виборчою дільницею, в 2-х одномандатних виборчих округах — це округ №50 і в 30-му виборчому окрузі. Всього 21 комісія і з них 5 підроблені протоколи в 30-му виборчому окрузі та 16 протоколів у 50-му виборчому окрузі», - заявив Геращенко.

За його словами, почато кримінальні провадження у зв'язку з перешкоджанням у здійсненні виборчого права громадян, підробкою документів, за результатами яких особи, які скоїли цей злочин, можуть одержати від 7 до 10 років позбавлення волі.