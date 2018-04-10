Маєтки, гроші, автопарк: народні депутати розповіли, чому записують своє майно на дружин

Ледь не в кожного українського політика-чоловіка - друга половина стала успішним підприємцем і отримує мільйони гривень.

Дружини ледь не кожного українського політика є успішними підприємцями й отримують мільйони гривень, поки їхні чоловіки живуть лише на депутатську зарплату.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В деклараціях народні депутати записують своє майно, гроші, автопарк та маєтки на своїх дружин. Нардеп Юрій Павленко пояснює це тим, що довіряти можна тільки жінкам.

Натомість депутат Тетяна Острікова має свою думку про причини цього феномену.

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"А причина в тому, що правочини і видатки на правочини більше 80 тисяч гривень ми, народні депутати, маємо декларувати, а члени наших сімей не мають декларувати. На навчання, придбання авто, коштовностей", – зауважила Острікова.

Своєю чергою депутат Ігор Мосійчук розповів, що його дружина орендує за 35 тисяч будинок, в якому вони живуть, але офіційно жінка зараз не працевлаштована.

"На дружину записаний будинок і земельна ділянка. А також 50% адвокатської компанії", – поділився інший нардеп Руслан Сидорович.

"Дружина задекларувала 80 тисяч доларів. "Мерседес" – власник дружина, а в мене право користуватися", – радісно пояснив депутат Юрій Павленко.

Нардеп Олександр Третьяков повідомив, що за декларацією має близько 8 млн доларів, два "Мерседеси", а в дружини – "Мазераті". Крім того, на дружину записані її шуби, прикраси і їхній будинок.

"Тому що потрібно було оформляти багато паперів, у мене не було часу їхати по всіх інстанціях", – пояснив нардеп, чому не оформив будинок на себе.

Депутат Іван Мірошніченко каже, що дружина працює і щось-таки заробляє сама. "Я все своє життя все, що заробляв... два будинки або корпоративні права – я все одразу оформлював на сім'ю", – зізнався Мірошніченко.

Водночас Василь Німченко не дуже охоче говорив про свої статки, щоправда зізнався, що "кілька мільйонів" у нього є точно. Свою дружину нардеп називає феміністкою і каже, що вона й сама заробляє багато.

"Як можна феміністку утримувати? Вона за сім'ю сплачує сама. І за мене… Вона мій міністр фінансів. Моя справа тільки її підтримувати і не злити", – поділився Німченко.

Нардеп Борислав Розенблат каже, що на дружину задекларовано більше 1 млн доларів, і вона видає йому гроші за необхідності.

"Памятаю, що є на неї два автомобіля, декілька підприємств, будинок житловий. Моя сестра займалася аграрним бізнесом, дружина – молочним бізнесом. Як кажуть, надійний тил. ...Дійсно видає. Я кажу, що їду в Київ, треба стільки-то грошей. Вона просто дістає і все", – розповів Розенблат.