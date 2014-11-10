ЦВК назвала офіційно обраними 421 народного депутата

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні протоколи про підсумки голосування в одномандатних виборчих округах на підставі протоколів ОВК, було підписано на сьогоднішньому засіданні.

Таким чином, визнано обраними: у Вінницькій області в ОВО номер 16 - самовисуванця Юрія Македона, а у Черкаській області в ОВО номер 198 - самовисувпнця Сергія Рудика.

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Таким чином, ЦВК визнала обраними 196 зі 198 мажоритарників. Комісія очікує протоколи ОВК номер 38 та 63, де має відбутись повторний підрахунок голосів відповідно на 123 та 225 дільницях. У свою чергу, голова ЦВК Михайло Охендовський наголосив, що виборчий процес у цих округах має завершитись протягом 15 днів.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЦВК оголосила офіційні результати виборів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, назвавши прізвища 225 народних депутатів, які були обрані за партійними списками.