Клімкін закликає європейських політиків бойкотувати Чемпіонат світу з футболу в Росії

Глава МЗС вважає, що у питанні спортивного бойкоту рішення мають приймати національні футбольні асоціації.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає європейських політиків до політичного бойкоту Чемпіонату світу з футболу, який в червні-липні відбудеться на футбольних полях у Росії.

Про це йдеться у коментарі глави МЗС України німецькому виданню RP ONLINE, повідомляє у соціальній мережі Facebook Міністерство закордонних справ України.

Міністр наголосив, що Росія чинить злочини проти людства, і закликав європейських політиків відмовитись від відвідання Чемпіонату світу з футболу влітку в Росії.

«Я закликаю європейських політиків до політичного бойкоту Чемпіонату світу з футболу у Росії», - сказав Клімкін.

«Ми повинні надіслати Кремлю чіткий сигнал, що таку брутальну поведінку не можна терпіти. Кремль повинен відчути це», - заявив міністр.

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Щодо спортивного бойкоту Клімкін вважає, що рішення стосовно цього мають приймати національні футбольні спілки.

За його словами, світова спільнота повинна «з огляду на численні злочини Росії проти людства» адекватно реагувати на російську політику.

Клімкін зазначив, що поточні санкції проти Москви зіграли важливу роль, аби поставити Кремль на місце.

«Втім, російське керівництво не припинило своєї агресивної політики і надалі порушує міжнародне право, здійснюючи справжню війну проти демократичного суспільства, навіть на території НАТО: отруєння, хакерські атаки, поширення фейкових новин», - зазначив глава МЗС України.

«Настав час реагувати на ці та інші напади Кремля новими засобами», - сказав Клімкін.

Як відомо, Чемпіонат світу з футболу відбувається раз на чотири роки. У 2018 році господарем турніру буде Росія. Змагання пройдуть з 14 червня до 15 липня.

Участь у турнірі візьмуть національні збірні 32 країн.