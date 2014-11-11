ООН розглядає можливість відкриття представництва у Краматорську

Як повідомляють «Новини Краматорська», про це під час зустрічі з головою Донецької облдержадміністрації Олександром Кіхтенком заявили представники ООН.

За словами координатора системи ООН Ніла Уокера, організація планує збільшити кількість своїх представників на територіях, які потребують гуманітарної допомоги міжнародної організації.

«Ми хотіли б збільшити кількість наших співробітників «у полі» і відкрити кілька представництв тут, на сході України. Одне з них швидше за все, буде розташоване в Краматорську. Нам здається це дуже логічним – це дасть змогу тісніше взаємодіяти з обласною державною організацією, яка розташувалася в Краматорську», - підкреслив Уокер.

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За його словами, до будівлі представництва висуваються суворі вимоги з безпеки: вона повинна мати огорожу, охорону, чималий паркінг. Саме приміщення повинне приймати до 30 осіб (у майбутньому там розмістяться всі гуманітарні й дипломатичні місії ООН) і мати складські приміщення.

Кіхтенко пообіцяв допомогти місії з пошуком відповідного приміщення і організацією охорони співробітників місії.

За словами представника ООН Дженса Ларсона, що відповідає за безпеку місії, «ми були б вдячні, якби вдалося знайти відповідне приміщення безкоштовно, але готові розглядати і варіанти комерційної нерухомості».