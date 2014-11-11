Президент не має наміру розпускати добровольчі батальйони - Аваков

Про це Аваков написав на своїй сторінці у Facebook.

”Постійно говорять на цю тему, і розгорнули кампанію з дискредитації військових добровольців люди - або вороги України, або дурні. І в тому, і в іншому разі цих людей треба тримати подалі від прийняття державних рішень. Ті, хто б`ється в конвульсіях, подаючи добровольчі батальйони як найбільшу небезпеку в країні, не думають про країну. Вони думають про себе, свої страхи перед новими незвичними моделями побудови силових підрозділів в Україні”, - заявив Аваков.

Також він зазначив, що і Порошенко не має наміру розпускати добровольчі батальйони: ”Неправда, що є команда президента розпустити батальйони. Навпаки. Обговорюючи питання про батальйони, ми розглядали з президентом моделі оптимального забезпечення розвитку добровольчих батальйонів МВС”.

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Аваков заявив, що на базі добровольчих батальйонів буде створено поліцію в Україні: ”Є і ще один шлях розвитку добровольчих батальйонів. Я вже говорив і повторю - дуже хочу, щоб в основі новостворюваної української поліції були люди, які прийшли у МВС у цей важкий час, які проявили себе у важких умовах - що заслужили довіру суспільства. Таких хлопців буду призначати на керівні пости в системі”.