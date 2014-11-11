У «Народному фронті» сподіваються, що угоду про коаліцію підпишуть в перший день роботи Ради

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам перед початком сьогоднішніх консультацій щодо створення коаліції.

“Я переконаний, що перший день роботи парламенту повинен стати днем підписання коаліційної угоди, внесення коаліційної кандидатури на посаду прем'єр-міністра і голосування за весь склад уряду”, - сказав Кириленко.

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Він зазначив, що на фінальному етапі переговорів мають обговорюватися конкретні прізвища на ті чи інші посади в уряді.

Кириленко нагадав, що сьогодні під час переговорів має розглядатися питання бюджетної реформи.