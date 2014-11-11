У «Народному фронті» сподіваються, що угоду про коаліцію підпишуть в перший день роботи Ради
16:10, 11 листопада 2014Політика
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Кандидат у народні депутати від партії «Народний фронт» В'ячеслав Кириленко переконаний, що перший день роботи нової Верховної Ради повинен стати днем підписання коаліційної угоди.
На фінальному етапі мають обговорюватися конкретні прізвища на посади в уряді / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам перед початком сьогоднішніх консультацій щодо створення коаліції.
“Я переконаний, що перший день роботи парламенту повинен стати днем підписання коаліційної угоди, внесення коаліційної кандидатури на посаду прем'єр-міністра і голосування за весь склад уряду”, - сказав Кириленко.
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Він зазначив, що на фінальному етапі переговорів мають обговорюватися конкретні прізвища на ті чи інші посади в уряді.
Кириленко нагадав, що сьогодні під час переговорів має розглядатися питання бюджетної реформи.
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