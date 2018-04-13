Савченко погодилася призупинити голодування

Савченко погодилася перервати голодування на три дні, щоб стан її здоров'я дозволив пройти поліграф.

Підозрювана у підготовці терактів і повалення державної влади Надія Савченко погодилася перервати голодування на 3 дні, щоб пройти допит на поліграфі.

Про це "Українській правді" повідомив її адвокат Олег Соловей.

"Надія Вікторівна погодилася припинити голодування на 3 дні, щоб стан її здоров'я дозволило пройти поліграф. Я зараз йду за продуктами", - сказав він.

За словами Солов'я, Савченко буде їсти ті продукти, які дозволив в її стані вживати лікар ІТТ, 13, 14, 15 квітня, а 16 квітня продовжить участь у допиті на поліграфі.

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"Вона три дні буде приймати незначні продукти, які лікар дозволив, для того, щоб показати суспільству, що вона не здійснювала інкримінованих їй злочинів і завершити процедуру поліграфа в понеділок", - сказав адвокат.

Він додав, що Савченко свій намір підтвердила відповідною заявою.

Нагадаємо, що допит Савченко на поліграфі призупинили через проблеми з серцем.

Як повідомляв УНІАН, Савченко і керівник Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюваних у підготовці терактів і держперевороту.

За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинку в урядовому кварталі і вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту. 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 59 діб до 20 травня, без альтернативи внесення застави. Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається тікати з України. Савченко інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

29 березня 2018 року Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити скаргу адвокатів Савченко на рішення суду першої інстанції про обрання їй запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.