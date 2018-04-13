Допит Савченко на поліграфі призупинили через проблеми з серцем - сестра

Експерти вважають, що провести допит коректно станом здоров'я Савченко, яка голодує з 23 березня, неможливо.

Сестра позафракційного народного депутата Верховної Ради України Надії Савченко Віра повідомила, що поліграфологи не змогли повноцінно провести експертизу з депутатом через її голодування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у коментарі журналістам, що транслював канал "112 Україна".

Коментуючи результати проведення сьогодні експертизи на поліграфі для Савченко, її сестра зауважила, що депутат має постійну тахікардію та підвищену температуру через тривале голодування.

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"Тому зараз це питання залишилося відкритим. Некоректні абсолютно покази, тому що організм не може в такому стані проходити (поліграф - УНІАН). Тому поки що взята пауза і адвокати розуміють, що в принципі юридично на справу цей поліграф навряд чи повпливає", - сказала Віра Савченко.

Своєю чергою, прес-секретар Савченко Тетяна Проторченко додала, що фахівці, які проводили експертизу Савченко, ще не стикалися з людиною при голодуванні. "Тому вони не можуть працювати, як з'ясувалося", - сказала вона і констатувала, що процедура перевірки наразі лишилася незавершеною.

Як повідомляв УНІАН, Савченко та керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається втікати з України.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

29 березня 2018 року Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити скаргу адвокатів Савченко на рішення суду першої інстанції про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.