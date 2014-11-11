Постпред України в ООН заявив, що Росія готує повномасштабне вторгнення

19:54, 11 листопада 2014
Політика
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Постійний представник України при ООН Юрій Сергєєв повідомив, що Росія готує повномасштабне вторгнення в Україну.

Reuters

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Я думаю, що ООН якомога швидше повинна бути проінформована, що Росія планує повномасштабне вторгнення в Україну. Останні факти доводять це, і не залишають сумнівів", - написав.

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Раніше в МЗС України заявили, що Росія готується до окупації країни, перекидаючи на Донбас свої війська. "Мова йде про продовження військової агресії щодо України і фактично підготовці окупації суверенної території нашої держави", - сказав спікер МЗС України Євген Перебийніс.

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