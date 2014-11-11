Постпред України в ООН заявив, що Росія готує повномасштабне вторгнення
19:54, 11 листопада 2014Політика
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Постійний представник України при ООН Юрій Сергєєв повідомив, що Росія готує повномасштабне вторгнення в Україну.
Reuters
Про це він повідомив у своєму Twitter.
I think UN should be informed asap that Russia is planning full-scaled invasion into Ukraine. latest facts prove it and leave no doubts
- Yuriy Sergeyev (@Yuriy_Sergeyev) November 11, 2014
"Я думаю, що ООН якомога швидше повинна бути проінформована, що Росія планує повномасштабне вторгнення в Україну. Останні факти доводять це, і не залишають сумнівів", - написав.
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Раніше в МЗС України заявили, що Росія готується до окупації країни, перекидаючи на Донбас свої війська. "Мова йде про продовження військової агресії щодо України і фактично підготовці окупації суверенної території нашої держави", - сказав спікер МЗС України Євген Перебийніс.
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