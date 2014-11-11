У Порошенка хочуть заборонити Facebook-міністрів

Про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявив радник президента України Микола Томенко, пише Gazeta.ua.

"Ми шукаємо непартійних і непопулістів", — зазначив Томенко.

Він підкреслив, що майбутні міністри повинні дбати насамперед про політику України, а не про власну популярність.

"Міністри не повинні дарувати машини добровольчим батальйонам. Ми також хочемо заборонити Facebook-міністрів", — заявив радник глави держави.

Читайте такожВ БПП запевняють, що майбутня коаліція домовилася про зняття депутатської недоторканності

Нагадаємо, учасники коаліційних переговорів одностайно вирішили зняти депутатську недоторканність.

Як зазначив представник партії "Блок Петра Порошенка" Микола Томенко, таку ініціативу підтримали всі п'ять сил-учасників коаліційних переговорів.

Томенко пояснив, що йдеться про комерційну діяльність, оскільки близько 90% справ, які подавалися до зняття недоторканності, стосувалися бізнес-діяльності депутатів або використання корупційних схем. Для того, щоб відкрити кримінальну справу проти нардепа, якого підозрюють у корупційних справах, згода ВР вже не потрібна. Замість цього буде відповідна процедура.