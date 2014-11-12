В Міноборони вибачилися за скандальну заяву про ОБСЄ

"Була озвучена моя особиста думка, і вона виявилося помилковою", - сказав він в ефірі 5 каналу у вівторок ввечері, пише Українська правда.

Раніше Будик повідомив, що 80% співробітників місії ОБСЄ, які працюють в районі Маріуполя, є громадянами Росії, багато з них - колишні співробітники спецслужб. "Я чув розмови, в яких вони називають наших солдат "укропами", - обурювався він.

"Місія ОБСЄ - це не моя парафія, в якій я повинен працювати. І розібравшись сьогодні в ситуації, я дійсно розумію, що те джерело інформації, яке мені озвучило подібну цифру - 80%... я так підозрюю, що це було просто "вкидання", і цифра 80% не відповідає дійсності..." - сказав радник в ефірі телепрограми.

"Повинен визнати, що справжні цифри не відповідають тому, що було сказано. І я не хотів критикувати... я не міг подумати, що це може бути подано таким чином, що викликало таку неприємну ситуацію. Я хотів би вибачитися перед місією ОБСЄ", - додав Будик.

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В свою чергу радник глави СБУ Маркіян Лубківський висловив думку, що російська сторона працює на те, "щоб втягнути нас в критику ОБСЄ" і "показати нас країною, яка не дотримується домовленостей і ставить під сумнів мандат ОБСЄ, щоб втягнути нас у боротьбу проти авторитетної міжнародної організації".

В МЗС України вже заявили, що росіян у спостережній місії ОБСЄ на Донбасі не більше 10% і застерегли від необдуманих нападок на ОБСЄ.