В МЗС заявили, що довіряють місії ОБСЄ в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

"Ми цінуємо співробітництво з місією ОБСЄ, у нас немає підстав не довіряти місії ОБСЄ", - сказав він.

Читайте такожМіноборони: більшість спостерігачів місії ОБСЄ в Маріуполі виявилися росіянами

Перебийніс застеріг від "необдуманих випадів" в бік місії ОБСЄ, оскільки вона виконує дуже важливе завдання.

Він зазначив, що ОБСЄ є єдиним джерелом інформації про те, що відбувається на територіях, захоплених терористами.

“Інформація, яка була оприлюднена сьогодні деякими ЗМІ, що ця місія мало не наполовину заповнена представниками Російської Федерації, не відповідає дійсності”, - додав Перебийніс.

Він зазначив, що в спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ наразі працює 268 міжнародних спостерігачів, які представляють 39 держав-учасниць ОБСЄ, і з них лише 18 осіб є громадянами РФ. Перебийніс зауважив, що за правилами ОБСЄ окрема держава-учасниця може направити до спеціальної моніторингової місії не більше, ніж 10% від чисельності цієї місії.

Він також зазначив, що в Маріуполі присутні 25 членів спеціальної моніторингової місії, серед яких лише 3 є громадянами РФ, а решта представляють 16 держав-учасниць ОБСЄ. “Тому я хотів би застерегти від таких необдуманих випадів в сторону ОБСЄ, оскільки ця місія виконує зараз дуже важливу роль, дуже важливе завдання, і, крім неї, немає кому виконувати”, - додав речник МЗС.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, спостерігачі ОБСЄ, які 10 листопада зустрічалися з представниками України і Росії в "Спільному центрі контролю й координації", оприлюднили інформацію про місце дислокації українських військових.

Таким чином, російські військові дізналися подробиці розташування важкої артилерії й танків українських силовиків у районі села Карлівка Донецької області,

Сьогодні, 11 листопада, в РНБО заявили, що українська сторона занепокоєна розголошенням окремими представниками моніторингової місії ОБСЄ інформації про дислокацію українських підрозділів в зоні проведення АТО та сподівається, що такі випадки надалі не повторюватимуться.

Водночас в ОБСЄ заперечили, що розкривали інформацію про розташування позицій українських військ

"Ми не розкриваємо позицій українських військових", - заявив спікер спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків.