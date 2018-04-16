У Порошенка не збираються повністю припиняти співпрацю з СНД

Як заявила Ірина Луценко, денонсація договорів в межах СНД не має торкнутися питань працевлаштування, визнання дипломів і транзиту

Представник президента в парламенті, заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенка» Ірина Луценко зазначає, що денонсація договорів в межах СНД не має торкнутися питань працевлаштування, визнання дипломів і транзиту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

Луценко нагадала, що раніше президент України Петро Порошенко оголосив про те, що має намір внести на розгляд ВР законопроект про негайне одностороннє припинення дії окремих положень Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною і Росією, які несумісні з національними інтересами України та реалізацією її права на оборону.

Такий крок йому дозволяє зробити 75 стаття Віденської конвенції про міжнародні договори 1969 року, додала депутат.

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Крім того, нагадала Луценко, у зв'язку з тим, що СНД відмовився визнавати російську агресію, глава держави заявляє, що Україна має офіційний намір припинити участь у його статутних органах.

"Верховний головнокомандувач закликає уряд провести інвентаризацію всіх багатосторонніх договорів між членами СНД для того, щоб денонсувати окремі договори, залишивши лише ті, які є прагматично необхідні для України, як то визнання дипломів, визнання працевлаштування, договір про транзит та інші, які будуть необхідні для роботи України і економіки України", - сказала Луценко.

Як повідомлялося, 12 квітня Порошенко заявив, що запропонує Верховній Раді припинити дію окремих положень договору про дружбу з Росією та вийти з усіх статутних органів СНД.

Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, яка очолює раду Міжпарламентської асамблеї СНД, вважає, що намір України вийти зі співдружності суперечить економічним інтересам цієї країни.