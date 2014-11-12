ЗМІ: Росія може остаточно вийти зі складу ПАРЄ

Як повідомляє DW.DE, президент ПАРЄ Анн Брассер поїде до Москви на зустріч з головою держдуми Сергієм Наришкіним. У прес-службі асамблеї ухильно повідомили, що цей візит потрібен для "продовження діалогу, що триває".

Однак джерело DW.DE у секретаріаті ПАРЄ повідомило, що мета поїздки Анн Брассер - переконати керівництво держдуми не виходити зі складу ПАРЄ. А таке рішення принципово Москвою нібито вже прийняте.

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Нагадаємо, у квітні російську делегацію у ПАРЄ було позбавлено права голосу до січня 2015 року через анексію Росією Криму. Формально на початку наступного року російська делегація автоматично знову отримує право голосу в ПАРЄ. "Проте вже зараз можна стверджувати, що повноваження російської делегації знову стануть предметом розгляду на січневій сесії", - сказало джерело DW.DE.

Згідно з процедурою, для цього у перший день пленарного засідання, коли відбувається підтвердження повноважень усіх 47 делегацій, щонайменше 30 депутатів з 5 країн повинні піддати сумніву повноваження російської делегації. Працівник секретаріату переконаний, що така ініціатива на відкритті сесії буде озвучена, оскільки за цей час "Росія не зробила нічого для того, аби виконати рекомендації квітневої резолюції, внаслідок прийняття якої її депутатів було позбавлено права голосу".

Тим часом голова російської делегації в ПАРЄ Олексій Пушков ще у серпні заявляв, що якщо санкції проти Росії в асамблеї продовжаться, то він не бачить "причини, через яку російська делегація братиме участь у діяльності ПАРЄ у 2015 році". А це фактично означатиме вихід російської делегації зі складу ПАРЄ.

Між тим, 27 листопада до Москви поїде і генсекретар Ради Європи Турбйорн Ягланд. І хоча в прес-службі Ради Європи відмовилися розкривати деталі зустрічей генсека в РФ, можна припустити, що Турбйорн Ягланд також буде переконувати росіян не виходити з ПАРЄ.