Делегація РФ залишила сесію ПАРЄ і погрожує не повернутися

Про це заявив голова делегації, голова комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков.

"Наше перебування тут добровільний вибір, але цей вибір може бути змінено" , - підкреслив він.

Пушков підкреслив, що найбільш екстремістські настрої не взяли гору в асамблеї.

"Пропозиція виключити з асамблеї не пройшла. За це проголосували лише 55 депутатів. Це показує, що у більшості зберігається здоровий глузд", - пояснив він.

Тим не менш, була прийнята інша поправка, що фактично обмежила всі права делегації РФ, в тому числі участь в бюро, право голосувати, право брати участь у моніторингових комісіях.

"Ми вважаємо, що це грубе порушення прав нашої делегації. Ми вважаємо, що це є достатньою підставою для російської делегації розглянути питання про свою подальшу участь у діяльності ПАРЄ", - заявив Пушков.

Читайте такожПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу до кінця року через анексію КримуЧитайте також"Зараз ми покинемо цю сесію на знак протесту. Ми не братимемо участі у подальшої роботи цієї сесії і залишаємо за собою право розглянути питання про подальшу участь Росії в ПАРЄ", - підкреслив він.

Сесія ПАРЄ почалася 7 квітня і триватиме до 11 квітня.

Раніше в четвер ПАРЄ прийняла резолюцію, в якій говориться, що дії Росії щодо приєднання Криму є порушенням міжнародного права. Делегація РФ позбавлена права голосу в асамблеї за анексію Криму і виключена з усіх керівних органів до кінця року. Це м'який варіант санкцій з тих, що були запропоновані. Друга ініціатива - про позбавлення делегації повноважень - була відхилена.

Довідка. ПАРЄ - консультативний орган Ради Європи. Складається з 318 членів і такої ж кількості їх заступників. Члени ПАРЄ призначаються національними парламентами в кількості від 2 до 18 осіб залежно від чисельності населення країни. Всього в ПАРЄ представлені 47 країн, статус спостерігача мають Канада, Ізраїль і Мексика.

Сесії ПАРЄ проводяться чотири рази на рік у Страсбурзі і тривають тиждень. До порядку денного вносяться на обговорення актуальні європейські та міжнародні події.