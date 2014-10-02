Доповідачем ПАРЄ по українсько-російському конфлікту стала депутат від Чехії

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на учасників засідання комітету. За підсумками голосування доповідачем призначено чеський депутат Христина Зеленкова.

Читайте такожПАРЄ закликала Україну проводити реформи, незважаючи на війну

Вона буде готувати проект доповіді, який має бути розглянутий асамблеєю в наступному році.

Нагадаємо, що теперішня влада Чехії відома недружніми заявами щодо України в контексті конфлікту з Росією. Однак Христина Зеленкова відноситься не до правлячої соціалістичної партії, а до правоцентристської ANO.

У ПАРЄ вже є доповідачі по Україні, які працюють в Моніторинговому комітеті. Але оскільки в даному випадку мова йде про збройний конфлікт двох держав-членів Ради Європи, було прийнято рішення готувати окрему доповідь, пояснив співрозмовник "ЄвроПравди".

Між тим в ПАРЄ уникають згадок про "українсько-російський конфлікт" в офіційних документах. Тому формальна назва доповіді звучить як "Політичні наслідки кризи в Україні".