"П'ята колона" у новій Раді складатиметься з 15-20 людей - Чорновіл

Про це заявив депутат чотирьох скликань Тарас Чорновіл, передає Радіо Свобода.

За його словами, таких людей у новому парламенті нараховуватиметься не більше 15-20.

«Я маю на увазі ті сили, які антидемократичні у новій Верховній Раді. Серед них абсолютно не всі є проросійськими. Десь половина з них цілком зорієнтовані на ЄС і будуть тихенько підпрацьовувати, підголосовувати. Відверто «п’ятої колони» у Верховній Раді наступного скликання буде від сили 15-20 чоловік. Не процентів, а чоловік. Це ознака того, що фактором в українській полиці, в парламентській політиці вони перестали бути», – вважає Тарас Чорновіл. ​

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До «Опозиційного блоку» належить чимало колишніх членів фракції Партії регіонів у Верховній Раді.