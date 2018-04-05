Суд допитає Добкіна-старшого у справі Януковича

Адвокати Януковича продовжують завалювати суд клопотаннями про допит свідків. Більшість клопотань судді відхиляють.

Суд у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича допитає народного депутата від «Опозиційного блоку», колишнього голову Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна.

Як передає кореспондент УНІАН, після перерви у засіданні колегія суддів Оболонського райсуду Києва розпочала розглядати клопотання адвокатів Януковича про допит нових свідків.

При цьому суддя Владислав Дев’ятко зауважив, що адвокати пропонують суду допитати нових свідків, в той час як із заявлених раніше 20 свідків суд зміг допитати лише чотирьох. При цьому так відбулося саме з вини захисників екс-президента, які заявили свідків, але не забезпечили їхню присутність у суді або за допомогою відеоконференцзв’язку.

Також суддя зауважив, що суд має чотири дні для того, щоб допитати свідків сторони захисту — 11, 12 та 18, 19 квітня.

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Крім того, Дев’ятко наголосив, що до сьогодні адвокати Януковича так і не спромоглися повідомити суду адреси проживання свідків захисту — колишнього прем’єр-міністра Миколу Азарова, екс-главу Адміністрації президента Андрія Клюєва, екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та інших.

У відповідь адвокат Віталій Сердюк сказав, що всі колишні високопосадовці, крім Клюєва, проживають у Москві.

Своєю чергою Дев’ятко зазначив, що цієї інформації суду не достатньо, потрібно знати конкретні адреси, а також суд повинен мати якісь документальні підтвердження, на кшталт тимчасової реєстрації щодо проживання їх за кордоном.

Після цього сторона захисту почала заявляти клопотання про допит додаткових свідків, зокрема, й Добкіна. Це клопотання суд задовольнив.

Крім того, суд задовольнив клопотання про допит військовослужбовця Військово-морських сил України Андрія Рапопорта, який під час втечі Януковича до Росії проходив службу у Севастополі.

Разом з тим суд відмовив у задоволенні клопотання про допит цілого ряду свідків, серед яких як звичайні громадяни, невідомі широкому загалу, так і політики. Зокрема, було відмовлено у повторному спільному допиті екс-міністра оборони Ігоря Тенюха, колишнього начальника Генштабу Збройних сил України Володимира Замани, главу МВС Арсена Авакова, колишнього голову СБУ Валентина Наливайченка, екс-прем’єр-міністра Арсенія Яценюка та колишнього начальника розвідуправління ВМС Анатолія Бургомістренка.

Адвокати Януковича продовжують заявляти клопотання про повторний допит свідків, яких суд уже заслуховував.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.