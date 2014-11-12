ЗМІ: Липецьку фабрику Порошенко збирається купити російський холдинг КДВ

Про це повідомляє Forbes з посиланням на два джерела, знайомих з ходом операції. Крім того, інформацію про інтерес групи КДВ до купівлі фабрик Roshen в Липецьку підтвердило джерело в самій КДВ. Офіційний запит до КДВ вчора залишився без відповіді.

Читайте такожРосія заборонила ввезення всіх кондитерських виробів з УкраїниЗа словами джерела, КДВ виявила інтерес не тільки до нещодавно модернізованих фабрик у Липецьку, на які витрачалася значна частина доходів Roshen за останні роки, але і на логістичний центр класу А розміром 32 000 кв. м з щоденним оборотом понад 3500 тонн.

Нагадаємо, інвестиційна компанія Rothschild в кінці серпня заявила про початок процесу продажу активів президента України Петра Порошенка, який пообіцяв перед виборами в разі обрання президентом продати свій бізнес.