Порошенко доручив перевести низку судів з окупованих бойовиками Донецька та Луганська

Президент України Петро Порошенко підписав укази, якими низка судів з Донецька і Луганська переведені до Харкова, Слов’янська, Краматорська і Сєвєродонецька.

Про це повідомила прес-служба глави держави.

Документами передбачається, що господарський суд Донецької області, Донецький апеляційний господарський суд та господарський суд Луганської області будуть розташовані в Харкові.

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Апеляційний суд Луганської області переведений в Сєвєродонецьк, Донецький окружний адміністративний суд - в Слов’янськ, Луганський окружний адміністративний суд - в Сєвєродонецьк, Донецький апеляційний адміністративний суд – в Краматорськ.

"Такі рішення президент прийняв для забезпечення належних і безпечних умов роботи судів та своєчасного розгляду справ. Глава держави також доручив головам Харківської, Луганської та Донецької обласних державних адміністрацій вжити заходів для забезпечення вказаних судів службовими приміщеннями", - йдеться в повідомленні.