У "ДНР" з'явився "Радбез", який очолив комбат "Востока"
Ватажок самопроголошеної Донецької народної республіки Олександр Захарченко підписав указ про створення "Ради безпеки "ДНР"
Його очолив командир батальйону сепаратистів "Восток" Олександр Ходаковський, повідомляється на так званому офіційному сайті прес-центру "уряду і народної ради "ДНР".
"Постановляю: Утворити Раду безпеки Донецької народної республіки. Призначити секретарем Ради безпеки Донецької народної республіки Ходаковського Олександра Сергійовича", - йдеться в указі.
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"Секретарю ради" доручено протягом 10 днів подати на затвердження її структуру і штатну чисельність.
Відзначається, що "Рада" створена "з метою захисту суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз і проведення єдиної державної політики в галузі національної безпеки".