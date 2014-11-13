У "ДНР" з'явився "Радбез", який очолив комбат "Востока"

Його очолив командир батальйону сепаратистів "Восток" Олександр Ходаковський, повідомляється на так званому офіційному сайті прес-центру "уряду і народної ради "ДНР".

"Постановляю: Утворити Раду безпеки Донецької народної республіки. Призначити секретарем Ради безпеки Донецької народної республіки Ходаковського Олександра Сергійовича", - йдеться в указі.

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"Секретарю ради" доручено протягом 10 днів подати на затвердження її структуру і штатну чисельність.

Відзначається, що "Рада" створена "з метою захисту суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз і проведення єдиної державної політики в галузі національної безпеки".