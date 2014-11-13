Бородай про Стрєлкова: Роль політичного лідера йому пасує так, як й пачка балерини

Про це Бородай розповів в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь".

"Якщо його хтось і пішов, то я, зокрема, його і пішов. Тому що він вичерпав свою роль і можливості. Він герой, здійснив подвиг, але далі він "Донецькій республіці" не потрібний і не корисний", - підкреслив Бородай.

Пізніше представник "ДНР" розповів, що всі висловлювання Стрєлкова він не підтримує і в цілому з ним не солідарний. Але критикувати і засуджувати його не став.

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"Стрєлков намагався стати політичним лідером, але ця роль йому підходить так само, як пачка балерини. Він у цьому взагалі нічого не розуміє", - підкреслив Бородай.