Яценюк теж не проти послухати газову доповідь Тимошенко

“У нас – країна газівників. Як тільки заходить мова про газ, всі стають крупними фахівцями”, - так спікер парламенту Арсеній Яценюк відреагував на прохання журналістів прокоментувати розвиток газового конфлікту України і Росії.

«Ми почали торгувати газовим питанням в політичних цілях, а газ - це бізнес», - підкреслив Яценюк.

На думку спікера, країна не може залежати від двох-трьох олігархів, які намагаються отримати для себе монопольне становище на газовому ринку. «Уряд – компетентний, і має з цим питанням розібратися», - додав Яценюк.

Спікер ВР також виразив упевненість в тому, що Кабінет Юлії Тимошенко буде готовий доповісти в парламенті як ситуацію по газу, так і по вугіллю, і по нафті і по енергетичному ринку України в цілому.