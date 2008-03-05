Переговори з Газпромом пройдуть за директивами Тимошенко?

НАК «Нафтогаз Україна» відповідно до директив прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО вестиме переговори з російським ВАТ «Газпромом» про створення системи постачання природного газу в Україну без нових спільних підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Директиви, які я видам НАК «Нафтогаз» на переговори, - це створення моделі постачання газу без двох спільних підприємств, адже достатньо державних підприємств і з російської, і з української сторони, які можуть забезпечити постачання природного газу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Коментуючи питання про розбіжність переговорних позицій Президента України Віктора ЮЩЕНКА та уряду України з питань постачання газу, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила: «уряд і Президент запропонують одну узгоджену модель забезпечення України природним газом, без будь-яких штучно створених посередників і без штучно створених СП».

При цьому глава уряду звернула увагу на той факт, що жодна з домовленостей, досягнутих Президентами України і Росії В.ЮЩЕНКОМ і Володимиром ПУТІНИМ, не зафіксована документально. «Домовленості відбувалися усно, а в подробицях, як відомо, зберігається суть. Якраз про подробиці говоритимуть НАК «Нафтогаз» і «Газпром» на переговорах, які найближчим часом розпочнуться. Для того, щоб купити газ і його поставити, є потужні підприємства - «Газпром», «Газпром-Експорт» і НАК «Нафтогаз». Я не бачу ніякої потреби в створенні додаткових спільних підприємств», - підкреслила прем`єр.