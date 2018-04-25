Бойко та Тимошенко у квітні пропустили понад половину голосувань – КВУ

Головним "прогульником" серед лідерів парламентських фракцій виявився Юрій Бойко, який брав участь лише у 9% голосувань.

Лідери парламентських фракцій «Опоблоку» та «Батьківщини» пропустили більше половини голосувань у Верховній Раді, що відбулися у квітні.

Про це повідомляється на сайті громадської організації «Комітет виборців України».

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Зазначається, що співголова фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко взяв участь в 9% голосувань. Він натиснув «за», «проти» чи «утримався» 24 рази із загалом 267 можливих.

Бойко, серед іншого, не голосував щодо прийняття за основу законопроектів про національну безпеку України та щодо розподілу керівних посад у Комітетах ВР. Показово, що політик був зареєстрований на всіх дванадцяти пленарних засіданнях квітня.

Голова фракції ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко, в свою чергу, взяла участь в 31% голосувань, проголосувавши 84 рази.

Серед іншого лідер «Батьківщини» не голосувала щодо законопроектів з децентралізації. Зокрема, щодо прийняття в цілому законопроекту про створення об’єднаних громад навколо міст обласного значення, а також нової редакції закону про службу в органах місцевого самоврядування. При цьому, як і лідер «Опозиційного блоку», Юлія Тимошенко була зареєстрована на всіх засіданнях ВР.

Повідомляється також, що Максим Бурбак із «Народного Фронту» взяв участь у трохи більше, ніж половині голосувань ВР – 59%. Політик проголосував 158 разів (із них 2 – «проти»). Відвідав дев’ять засідань ВР, ще на трьох був відсутній через хворобу.

Голова фракції РПЛ Олег Ляшко та очільник фракції «Самопомочі» Олег Березюк проголосували в 65% випадків. При цьому Олег Ляшко частіше за інших лідерів фракцій голосував «проти» – 21 раз. Зокрема, політик не підтримав включення до порядку денного ВР низки законопроектів. Лідер РПЛ відвідав одинадцять засідань, «Самопомочі» – дев’ять.

Найвищі показники голосувань в Артура Герасимова із БПП. Він взяв участь у 88% голосувань та був зареєстрований на всіх засіданнях ВР.

Раніше Комітет виборців назвав головних фінансових популістів Верховної Ради. Так, третина законопроектів, поданих народними депутатами Верховної Ради VIII скликання, є нереальними до виконання. Лідером за кількістю подання таких законопроектів є «Опоблок», трохи відстають - Радикальна партія Олега Ляшка, «Батьківщина», «Воля Народу» та БПП.