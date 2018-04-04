Комітет виборців назвав головних фінансових популістів Верховної Ради

У 2017 році Мінфін надав негативні висновки щодо 32% від загальної кількості поданих депутатами фінансових законопроектів.

Третина законопроектів, поданих народними депутатами Верховної Ради VIII скликання, є нереальними до виконання. Лідером за кількістю подання таких законопроектів є «Оппоблок», трохи відстають - Радикальна партія Олега Ляшка, «Батьківщина», «Воля Народу» та БПП.

Про це повідомляє Комітет виборців України, посилаючись на дані, отримані у відповідь на інформаційний запит до Міністерства фінансів України.

Зазначається, що за період з 1 січня 2017 року по 1 січня 2018 року до Мінфіну на експертизу надійшло 1332 проекти законів, за якими Мінфін надав проекти висновків щодо можливості їх реалізації. З них 428 законопроектів (або 32%) отримали негативні висновки.

У 2016 році негативні висновки Мінфіну отримали 34% проектів законів.

Лідером за відсотком нереальних до виконання законопроектів, як повідомляється, є «Опозиційний блок»: 39% проектів законів, поданих депутатами фракції упродовж 2017 року, отримали негативні висновки міністерства.

У Радикальної партії Олега Ляшка, ВО «Батьківщина», «Волі Народу» та БПП частка нереалістичних законопроектів складає 20-27% від кількості поданих.

У «Самопомочі», Народного Фронту та групи «Відродження» нереальними до виконання є від 12 до 19% проектів.

Читайте такожЧому перемагають популісти

Голова КВУ Олексій Кошель у зв’язку з цим зазначив, що однією з загроз 2018 року є зростання рівня популізму напередодні президентських та парламентських виборів. Депутати часто пропонують ініціативи, які нереально виконати за існуючих фінансових умов. Чинне законодавство зобов’язує депутатів подавати фінансові розрахунки до законопроектів, однак на практиці цю норму часто ігнорують або ж вказують відверто нереальні джерела доходів.

Серед прикладів нереалістичних ініціатив – проект закону №7352 авторства Сергія Капліна, яким пропонується підняти мінімальну зарплату до 10 000 грн. В частині фінансово-економічного обгрунтування документу вказано, що «законопроект не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету».

Ще один приклад - законопроект №7314-1, поданий Наталією Королевською та Юрієм Солодом, у якому пропонується забезпечити безкоштовним харчуванням всіх учнів ЗОШ 1-4 класів.

Законопроекти №7069-1, 6510-1 (автори – депутати від «Батьківщини») передбачають посилення соцзахисту ветеранів війни, а також дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій за рахунок «недопущення укриття податків у офшорних зонах».

Раніше у Комітеті виборців України назвали найпродуктивніших народних депутатів 2017 року, а також ТОП-10 прогульників.