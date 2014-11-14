"Журналісти" НТВ зняли сюжет про "гетто для луганських сиріт"

Про це йдеться у сюжеті програми "Анатомія дня" на НТВ.

За словами ведучої, це "історія про те як війна ламає долі дітей"

"До них ставляться як до перебіжчиків з ворожої території. Паспорти та мобільні відібрали, ніякого зв'язку з зовнішнім світом немає, навіть вихователю дозволяють подзвонити в Луганськ тільки один раз на день", - каже ведуча.

Щоправда потім чомусь виявляється, що "відібрані у дітей паспорти" "дбайливо зберігає в сейфі адміністрація луганського інтернату".

Також у сюжеті стверджується, начебто директори інтернатів у Луганську та Одесі домовилися, що діти повернуться назад "як тільки припиняться обстріли". На думку співробітників НТВ, очевидно, обстріли на сході вже припинилися, і дітям час їхати назад.

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В Одеській Балті ж псевдожурналістів, які раніше використали для пропагандистської зйомки психічно хворого підлітка, не пустили до дітей. Як повідомляє місцеве видання Думская, увечері 12 листопада в райцентрі Балта Одеської області по тривозі були підняті силові структури. Тривожний сигнал надійшов від голови райадміністрації Євгена Кифоренко, який дізнався, що в один з інтернатів міста намагалася проникнути знімальна група російського телеканалу, імовірно НТВ.

Як повідомили в РДА, російських журналістів цікавили діти-переселенці з Луганська, які проживають в декількох інтернатах Балти і Балтського району.

Щоб уникнути провокацій і захистити дітей, правоохоронці та члени самооборони взяли під посилену охорону інтернати, а співробітники ДАІ патрулювали прилеглі дороги. Правда, російських журналістів так і не знайшли.

Однак свій сюжет про страшний «концтабір для луганських дітей» в Балті вони таки зняли.

Сюжет про сиріт починається з 9-ї хвилини