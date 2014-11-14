"Журналісти" НТВ зняли сюжет про "гетто для луганських сиріт"
Співробітники російського телеканалу НТВ зняли в Луганську сюжет про те, як "примусово утримують" в Одеській області евакуйованих з зони АТО вихованців луганських інтернатів.
Про це йдеться у сюжеті програми "Анатомія дня" на НТВ.
За словами ведучої, це "історія про те як війна ламає долі дітей"
"До них ставляться як до перебіжчиків з ворожої території. Паспорти та мобільні відібрали, ніякого зв'язку з зовнішнім світом немає, навіть вихователю дозволяють подзвонити в Луганськ тільки один раз на день", - каже ведуча.
Щоправда потім чомусь виявляється, що "відібрані у дітей паспорти" "дбайливо зберігає в сейфі адміністрація луганського інтернату".
Також у сюжеті стверджується, начебто директори інтернатів у Луганську та Одесі домовилися, що діти повернуться назад "як тільки припиняться обстріли". На думку співробітників НТВ, очевидно, обстріли на сході вже припинилися, і дітям час їхати назад.
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В Одеській Балті ж псевдожурналістів, які раніше використали для пропагандистської зйомки психічно хворого підлітка, не пустили до дітей. Як повідомляє місцеве видання Думская, увечері 12 листопада в райцентрі Балта Одеської області по тривозі були підняті силові структури. Тривожний сигнал надійшов від голови райадміністрації Євгена Кифоренко, який дізнався, що в один з інтернатів міста намагалася проникнути знімальна група російського телеканалу, імовірно НТВ.
Як повідомили в РДА, російських журналістів цікавили діти-переселенці з Луганська, які проживають в декількох інтернатах Балти і Балтського району.
Щоб уникнути провокацій і захистити дітей, правоохоронці та члени самооборони взяли під посилену охорону інтернати, а співробітники ДАІ патрулювали прилеглі дороги. Правда, російських журналістів так і не знайшли.
Однак свій сюжет про страшний «концтабір для луганських дітей» в Балті вони таки зняли.
Сюжет про сиріт починається з 9-ї хвилини