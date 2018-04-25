В МЗС назвали переведення Сущенка до одиночної камери "психологічним тиском" з боку РФ

Міністерство закордонних справ надіслало Росії ноту протесту щодо зміни обставин тримання під вартою Романа Сущенка.

Міністерство закордонних справ України надіслало ноту протесту Російській Федерації щодо зміни обставин тримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка.

Про це повідомила в Twitter речниця МЗС України Мар'яна Беца.

«Надіслали ноту протесту РФ щодо зміни обставин тримання під вартою Сущенка. Очевидний психологічний тиск, зокрема і з огляду на зміну адвоката», - написала вона.

За інформацією ЗМІ, утримуваного в РФ Сущенка перевели до одиночної камери.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента "Укрінформу" Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві.

Читайте такожЗахисника Сущенка в російському суді Фейгіна позбавили статусу адвоката "за три твіти"

27 березня Московський міський суд почав по суті розглядати кримінальну справу проти Сущенка.

Того ж дня йому продовжили термін тримання під вартою в СІЗО "Лефортово" на час розгляду справи в суді ще на шість місяців.

24 квітня Адвокатська палата Москви позбавила статусу адвоката Сущенка Марка Фейгіна.

Раніше адвокат закликав президента РФ Володимира Путіна посприяти обміну Сущенка. У зверненні він наголосив, що робота подібних йому «політичних адвокатів має бути захищена від незаконного тиску і переслідувань». При цьому Фейгін нагадав, що постійно стикається з штучними труднощами у такій категорії справ.