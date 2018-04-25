В МЗС назвали переведення Сущенка до одиночної камери "психологічним тиском" з боку РФ
Міністерство закордонних справ України надіслало ноту протесту Російській Федерації щодо зміни обставин тримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка.
Про це повідомила в Twitter речниця МЗС України Мар'яна Беца.
«Надіслали ноту протесту РФ щодо зміни обставин тримання під вартою Сущенка. Очевидний психологічний тиск, зокрема і з огляду на зміну адвоката», - написала вона.
За інформацією ЗМІ, утримуваного в РФ Сущенка перевели до одиночної камери.
Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента "Укрінформу" Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві.
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27 березня Московський міський суд почав по суті розглядати кримінальну справу проти Сущенка.
Того ж дня йому продовжили термін тримання під вартою в СІЗО "Лефортово" на час розгляду справи в суді ще на шість місяців.
24 квітня Адвокатська палата Москви позбавила статусу адвоката Сущенка Марка Фейгіна.
Раніше адвокат закликав президента РФ Володимира Путіна посприяти обміну Сущенка. У зверненні він наголосив, що робота подібних йому «політичних адвокатів має бути захищена від незаконного тиску і переслідувань». При цьому Фейгін нагадав, що постійно стикається з штучними труднощами у такій категорії справ.