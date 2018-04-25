Захищати у російському суді українця Сущенка буде інший адвокат – Фейгін
Російський адвокат Марк Фейгін, якого позбавили статусу адвоката, повідомив, що справу українського політв'язня Романа Сущенка вестиме інший спеціаліст, який ознайомлений із нею.
Про це Фейгін повідомив у коментарі Громадському.
За його словами, наразі вирішується, хто конкретно представлятиме інтереси Сущенка. «Це буде людина, якій я довіряю, це людина, знайома зі справою», — сказав він.
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Фейгін також заявив, що незабаром мало відбутись засідання у справі Сущенка, на якому сторона захисту мала представити докази невинуватості.
Відповідаючи на питання, чи зможе він відновити статус адвоката, Фейгін сказав, що це «практично нереально», зазначивши, що «проблема у судах».
Як повідомляв УНІАН, 24 квітня Адвокатська палата Москви позбавила статусу адвоката Фейгіна. Він є захисником українського журналіста Романа Сущенка, обвинуваченого Кремлем у шпигунстві.
Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков запевнив журналістів, що рішення про позбавлення Фейгіна статусу адвоката, який представляє в суді інтереси Сущенка, приймалося не в Кремлі.
25 квітня Марк Фейгін повідомив, що оскаржить рішення Ради Адвокатської палати Москви про позбавлення його статусу адвоката.