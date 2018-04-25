Захищати у російському суді українця Сущенка буде інший адвокат – Фейгін

Марк Фейгін має намір оскаржить рішення Ради Адвокатської палати Москви про позбавлення його статусу адвоката.

Російський адвокат Марк Фейгін, якого позбавили статусу адвоката, повідомив, що справу українського політв'язня Романа Сущенка вестиме інший спеціаліст, який ознайомлений із нею.

Про це Фейгін повідомив у коментарі Громадському.

За його словами, наразі вирішується, хто конкретно представлятиме інтереси Сущенка. «Це буде людина, якій я довіряю, це людина, знайома зі справою», — сказав він.

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Фейгін також заявив, що незабаром мало відбутись засідання у справі Сущенка, на якому сторона захисту мала представити докази невинуватості.

Відповідаючи на питання, чи зможе він відновити статус адвоката, Фейгін сказав, що це «практично нереально», зазначивши, що «проблема у судах».

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня Адвокатська палата Москви позбавила статусу адвоката Фейгіна. Він є захисником українського журналіста Романа Сущенка, обвинуваченого Кремлем у шпигунстві.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков запевнив журналістів, що рішення про позбавлення Фейгіна статусу адвоката, який представляє в суді інтереси Сущенка, приймалося не в Кремлі.

25 квітня Марк Фейгін повідомив, що оскаржить рішення Ради Адвокатської палати Москви про позбавлення його статусу адвоката.