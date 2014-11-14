У «Самопомочі» відмовилися від пропозицій Яценюка щодо посад в Кабміні
Представниця партії “Самопоміч” Оксана Сироїд зазначає, що обрані до Верховної Ради України депутати від їхньої політичної сили не підуть працювати до уряду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Сироїд сказала в коментарі журналістам під час коаліційних переговорів.
“Ті люди, які зайшли в парламент від “Самопомочі”, вони не підуть в уряд. Нас обирали сюди, до цього законодавчого органу”, - сказала вона.
Водночас, зауважила Сироїд, це не виключає тієї можливості, що вони зможуть запропонувати кандидатури на певні посади в уряді, але не з числа депутатів.
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“Але рішення все одно буде приймати прем'єр-міністр”, - відзначила Сироїд.
Як повідомляв УНІАН, 14 листопада прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив про доцільність призначити кандидата у народні депутати від «Самопомочі» Ганну Гопко на посаду міністра екології та природних ресурсів України. У відповідь Гопко заявила, що не має наміру йти в уряд.