У «Самопомочі» відмовилися від пропозицій Яценюка щодо посад в Кабміні

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сироїд сказала в коментарі журналістам під час коаліційних переговорів.

“Ті люди, які зайшли в парламент від “Самопомочі”, вони не підуть в уряд. Нас обирали сюди, до цього законодавчого органу”, - сказала вона.

Водночас, зауважила Сироїд, це не виключає тієї можливості, що вони зможуть запропонувати кандидатури на певні посади в уряді, але не з числа депутатів.

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“Але рішення все одно буде приймати прем'єр-міністр”, - відзначила Сироїд.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив про доцільність призначити кандидата у народні депутати від «Самопомочі» Ганну Гопко на посаду міністра екології та природних ресурсів України. У відповідь Гопко заявила, що не має наміру йти в уряд.