ОБСЄ не пройшло випробовування Україною - Клімкін

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час твіттер-інтерв'ю.

"Поки що ні, але ми їй віримо та допомагаємо", - написав Клімкін в соціальній мережі, відповідаючи на питання, чи пройшло ОБСЄ випробовування Україною.

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"Для неї (ОБСЄ - Ред.) - це головний тест в її ж біографії", - додав міністр.

Нагадаємо, депутат Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський зазначив, що має сумніви в об'єктивності місії ОБСЄ в Україні.

Раніше, як повідомлялося, Росія заблокувала рішення ОБСЄ щодо контролю за кордоном.