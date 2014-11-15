ОБСЄ не пройшло випробовування Україною - Клімкін
03:43, 15 листопада 2014Політика
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ОБСЄ поки не пройшло випробовування Україною.
ОБСЄ не пройшло випробовування Україною, вважає Клімкін / УНИАН
Таку думку висловив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час твіттер-інтерв'ю.
"Поки що ні, але ми їй віримо та допомагаємо", - написав Клімкін в соціальній мережі, відповідаючи на питання, чи пройшло ОБСЄ випробовування Україною.
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"Для неї (ОБСЄ - Ред.) - це головний тест в її ж біографії", - додав міністр.
Нагадаємо, депутат Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський зазначив, що має сумніви в об'єктивності місії ОБСЄ в Україні.
Раніше, як повідомлялося, Росія заблокувала рішення ОБСЄ щодо контролю за кордоном.
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