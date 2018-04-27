Порошенко підписав указ про зміну дати одного з українських свят
Президент України Петро Порошенко підписав указ про встановлення Дня прикордонника 30 квітня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив з нагоди відзначення 100-річчя прикордонної служби України на Софійській площі в Києві.
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«Як президент та Верховний головнокомандувач ЗСУ я прийняв рішення про зміну дати відзначення професійного свята прикордонників. Підписав Указ про встановлення Дня прикордонника 30 квітня на честь 100-річчя нашої прикордонної служби», - заявив Порошенко.
Президент зазначив, що «це свято має, нарешті, стати співзвучним з реальними історичними подіями саме в Україні. А сучасна Україна є історичною спадкоємицею УНР та Гетьманської держави»
Як відомо, раніше День прикордонника відзначався в Україні 28 травня.
Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України припинила провокації російських спецслужб, які готуються на травневі свята через соціальні мережі.