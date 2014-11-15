В Україні ведеться глобальна боротьба проти тиранії - нобелівський лауреат

Президент України Петро Порошенко зустрівся з лауреатом Нобелівської премії з літератури Маріо Варгас Льосою.

Це першій візит всесвітньовідомого письменника і громадського діяча до України, повідомляє прес-служба президента.

«Я відвідую вашу країну, бо розумію, що саме тут і зараз відбувається глобальна боротьба за демократію проти тиранії. І українці ведуть цю боротьбу не лише за себе, а й за всю Європу», - сказав Варгас Льоса.

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У свою чергу глава держави зауважив, що читав книги лауреата в студентські роки. «Я читав Ваші книги в студентські роки і сьогодні маю честь спілкуватися з Вами. Дякую, що Ви підтримуєте нас в ці нелегкі часи», - сказав президент. На його думку, сьогодні «усі духовні та інтелектуальні лідери світу» мають знати, що відбувається в Україні. «Ваша моральна підтримка є надзвичайно потрібною, і дуже важливо, щоб світові лідери громадської думки були сьогодні тут, в Україні, де йде боротьба за свободу і людську гідність, за незалежність своєї країни», - наголосив Порошенко.

Варгас Льоса наголосив на тому, що побачив в Україні великий проєвропейський ентузіазм серед інтелектуалів і молоді та серед усіх, з ким в ці дні він зустрічався в Києві. «Ваша країна, пане президенте, сьогодні бореться за спільні європейські цінності, і я Вас запевняю, це розуміють інтелектуали світу, це розуміють звичайні люди не тільки в усій Європі, а і у Латинський Америці, де також підтримують боротьбу України за свободу і демократію», - сказав лауреат