По 400 гривень за штуку: Онищенко почав продавати свою книгу про корупцію Порошенка через Інтернет

Книга Онищенка доступна для придбання на її офіційному сайті, вартість покупки – 399 грн.

Книга народного депутата України-втікача Олександра Онищенка «Петро П'ятий», присвячена корупційним діям президента України Петра Порошенка, вже доступна у продажу через Інтернет.

«Отже, перша заборонена книга в Україні. Вже у продажу. Придбання через сайт. В магазини, як ви розумієте, книгу "Петро П`ятий" не пустив. Правду не зупинити», - вказав сам Онищенко на своїй сторінці в Facebook.

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Книга Онищенко доступна для покупки на її офіційному сайті. Вартість покупки – 399 грн.

Нагадаємо, колишній нардеп Олександр Онищенко раніше показав свою книгу про президента України Петра Порошенка.

"Завжди думав, що моя перша книга буде про любов і про жінок, але немає. Отже, анонсую. "Петро П'ятий. Правдива історія про українського диктатора", - написав нардеп.

За його словами, книга буде видана на чотирьох мовах: німецькою, англійською, українською та російською.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2016 року в НАБУ і САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке завдало шкоди державі в розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ВАТ «Укргазвидобування».

Згідно з доказами, отриманими в ході досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є Онищенко, якого Верховна Рада позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт, але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України. Онищенко заявив, що одна з країн Європи надала йому статус політичного біженця.