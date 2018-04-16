"Петро п'ятий": нардеп-утікач Онищенко написав книгу про Порошенка (фото)

Онищенко планує видати книгу чотирьма мовами: німецькою, англійською, українською та російською.

Нардеп-утікач Олександр Онищенко показав свою книгу про президента України Петра Порошенка, яку планує представити найближчим часом.

Про це Онищенко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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"Завжди думав, що моя перша книга буде про любов і про жінок, але ні. Отже, анонсую. "Петро П'ятий. Правдива історія про українського диктатора", - написав нардеп.

За його словами, книга буде видана чотирьма мовами: німецькою, англійською, українською та російською.

"Рідко пишуть книги про правителів держави, коли вони ще при владі. Зазвичай публікують махровий піар, на кшталт "Четвертої республіки" Бориса Ложкіна, про те, який цар - хороший. А моя книга про царя - справжнього", - заявив опальний нардеп у своєму пості.

На обкладинці книги розміщено портрет Порошенка, який жестом показує, що все добре. Дату презентації книги автор поки не називає.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2016 року в НАБУ і САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке завдало шкоди державі в розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ВАТ «Укргазвидобування».

Згідно з доказами, отриманими в ході досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є Онищенко, якого Верховна Рада позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт, але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.

Онищенко заявив, що одна з країн Європи надала йому статус політичного біженця.