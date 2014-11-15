Кіхтенко виступає проти переговорів з «ДНР»

Про це, як повідомляє Радіо Свобода, Кіхтенко заявив 15 листопада під час прес-конференції в Красноармійську (Донецька область).

«Я з Захарченко (лідер бойовиків «ДНР») не розмовляв і розмовляти не збираюся. У нас різні вагові категорії. Я − генерал армії України, а він - самозванець, який бігає з автоматом. Про що я можу з ним говорити?», -заявив Кіхтенко.

При цьому Кіхтенко розповів, що коли був на зустрічі з місією ОБСЄ в Дебальцеве, зустрічався з одним з представників керівництва «ДНР».

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«Про що з ним можна говорити? Він сидить синій і заляканий так, що далі нікуди. Вони ж не самостійні гравці», − зазначив губернатор.

Також він заявив, що єдина сфера, де можливі переговори, це робота комунальних служб, які єдині і для окупованих територій Донецької області. Але ці переговори, за словами Кіхтенка, вестимуть його підлеглі, що відповідають за роботу ЖКГ.