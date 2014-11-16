ООН має намір "вгамувати" РФ з допомогою повної ізоляції

Про це в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" розповів постійний представник України в ООН Юрій Сергєєв. За його словами, саме про це йде мова в кулуарах ООН.

"Ці політичні кроки можуть бути різного характеру. Одні ведуть до ізоляції Росії. Що ми і бачимо: Росія, наприклад, вже усунена від участі в засіданнях "великої вісімки". Політичні кроки важливі і тоді, коли лідери країн, які мають можливість звернутися до російської сторони, закликають її виконувати свої зобов'язання в рамках ООН", - зазначає Сергєєв.

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За його словами, заклик до країни, яка порушує статут ООН, має стримуючий характер. Росія повинна розуміти, що подальше порушення статуту ООН, зобов'язань у рамках інших міжнародних організацій, буде вести до її ізоляції.

У той же час Сергєєв констатує, що проти Росії продовжує розширюватися географія санкцій, а нації починають консолідуватися. Як відомо, крім ЄС і США до санкцій приєдналися навіть такі маленькі країни, як Албанія та Хорватія.

"Може бути, це непомітно для агресора, але таким чином консолідується світ, демонструє Росії проблеми, з якими вона може зіткнутися. Хоча, на жаль, це не зупиняє агресора", - зазначає Сергєєв.