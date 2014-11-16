Кіхтенко: Хунта не в Києві, а на Донбасі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької ОДА, про це він сказав сьогодні, 16 листопада, під час виступу на громадянському форумі в Краматорську, де зібралося понад 500 громадських діячів з Краматорська, Слов'янська, Дружківки, Добропілля, Новогродівки, Красноармійська, Костянтинівки, Вугледара та Красного Лимана.

Читайте такожКіхтенко: Потрібно якомога швидше відновити мовлення українських телеканалів на ДонбасіКіхтенко зазначив, що нав'язаний російськими ЗМІ ярлик «хунта», що вживається журналістами сусідньої країни щодо законної української влади, по суті ніякого відношення до офіційного Києва не має.

«Потрібно ще розібратися, де хунта - в Києві чи в Донецьку», - сказав Кіхтенко, підкресливши, що збройне захоплення влади сталося саме на сході країни, а не в столиці України.

Нагадаємо, нещодавно Кіхтенко виступив проти ведення переговорів з лідерами угруповання «Донецька народна республіка».