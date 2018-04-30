«Батьківщина» отримала понад третину голосів на виборах в громадах

У регіональному розрізі результати виборів свідчать, що «Батьківщина» перемогла у 11 областях України з 17, де проводилися вибори.

«Батьківщина» здобула перемогу на місцевих виборах у об’єднаних територіальних громадах, що відбулись 29 квітня, з результатом 35,4%.

Про це лідер партії Юлія Тимошенко заявила на прес-конференції у понеділок, 30 квітня, оголошуючи результати підрахунку голосів за протоколами з дільниць.

Відповідно до результатів, «Батьківщина» з великим відривом випереджає інші партії за кількістю депутатів, обраних від партій.

У регіональному розрізі результати виборів свідчать, що «Батьківщина» перемогла у 11 областях України з 17, де проводилися вибори. Найближчий конкурент – президентська БПП «Солідарність» – лише у трьох.

Результати виборів до ОТГ, які є останніми великими місцевими виборами перед президентськими та парламентськими у 2019 році, на переконання Тимошенко, є найправдивішою соціологією.

«Вибори в ОТГ – це найправдивіша соціологія. Ви знаєте, скільки маніпуляцій допускає соціологія. Але те, що зараз реальні вибори показали «Батьківщині» 35,4% – говорить про реальні симпатії людей, про реальне згуртування людей навколо нашої команди, яка може і мир в країні повернути, і економіку підняти, і віру людям в себе повернути і знову всім нам стати щасливими», – заявила лідер «Батьківщини.

Юлія Тимошенко подякувала виборцям за підтримку «Батьківщини» та кандидатам , які незважаючи на тиск, адмінресурс і репресії, змогли перемогти.

«Не зважаючи на все, ми показали, що мафію на чолі з вищими посадовими особами держави, які корумповані і аморальні, можливо перемагати з великою перевагою. У цих громадах ми просто довели, що стару систему можна зруйнувати. І на цей раз ми з вами всупереч об’єднанню кланів, тиску і аморальності переможемо і демонтуємо стару систему. Ми запровадимо з вами новий курс України, який дасть нові можливості і країні, і кожній людині», – заявила Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, у неділю, 29 квітня, у 40 об’єднаних територіальних громадах в 17 областях України відбулися перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів.