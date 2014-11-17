За добу на Донбасі загинули шість українських військових, ще дев'ять поранені

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Для знищення вогневих точок бойовиків, які вели вогонь по наших позиціях, була застосована артилерія сил АТО. Вогнем нашої артилерії в районі Путиловської розв’язки було нанесено ураження по угрупуванню «Спарта». За підтвердженою інформацією знищено 23 бандита, ще 27 отримали поранення, серед поранених ватажок бойовиків Моторолла. Його авто знищено. За інформацією джерел в ході нанесення артилерійського удару використовувалась високоточна зброя, спроможна ефективно ліквідовувати визначені цілі. Після знищення терористів, обстріли в секторі припинились, ніч минула спокійно», - повідомляє прес-центр.

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Крім того, повідомляється, що в боях на сході країни за минулу добу загинули шість українських патріотів, дев’ять отримали поранення різного ступеню важкості. З пораненими нині працюють медики, їх життю нічого не загрожує.